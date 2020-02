CALCIOMERCATO JUVENTUS SIMEONE ATLETICO MADRID WILLIAN / Non solo Mourinho, c'è un altro 'nemico' della Juventus pronto a mettere i bastoni tra le ruote sul mercato al club bianconero. Si tratta di Diego Simeone che, come il manager portoghese, avrebbe messo gli occhi su Willian, in uscita dal Chelsea.

Il brasiliano, accostato alla società piemontese, ha rivelato come stiano proseguendo i colloqui con la dirigenza 'Blues', ma al momento l'accordo sembra essere lontano visto che il giocatore chiede un triennale mentre gli inglesi gli hanno proposto un rinnovo per due stagioni . Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

E secondo il 'Sun' l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad approfittare di questo momento di difficoltà. I 'Colchoneros' si sarebbero già attivati per parlare con l'entourage del giocatore e avrebbero già formulato un'offerta per un possibile trasferimento in Spagna. La Juventus è avvisata: nella corsa all'ex Shakhtar c'è anche il 'Cholo'.

