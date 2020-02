JUVENTUS INTER STRAMACCIONI SARRI / Sotto la sua gestione l'Inter riuscì nel grande risultato di espugnare lo Stadium. Era il 3 novembre 2012 e l'Inter di Stramaccioni espugnò Torino 1-3 superando la Juventus di Antonio Conte. Oggi Conte siede sulla panchina interista e sfiderà il suo passato in questo turno di campionato. A 'Sky Sport' Stramaccioni ha ripercorso quella vittoria e non solo: "Credo che, insieme al derby vinto, sia uno dei risultati più belli raggiunti alla guida dell'Inter.

E' una gara che ricordo con estremo piacere". Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

LEGGI ANCHE ----> Juventus, Ronaldo: "Non contenti di Lione". Poi avvisa l'Inter

Stramaccioni ha poi parlato anche di Sarri: "Credo sia un grandissimo chef che ha però bisogno dei giusti ingredienti per andare bene. Probabilmente alla Juve gli manca qualche ingrediente. Credo che non sia ancora l'ora di processi, ma se la sconfitta di Lione dovesse portare a risultati negativi al ritorno in casa, credo che ci sarebbero ripercussioni a livello ambientale. Al Chelsea aveva riproposto qualcosa che si era visto al Napoli. Il primo Conte cambiò per rendere la Juve una macchina da guerra. Allegri a volte è stato criticato, ma i suoi risultati sono stati eccellenti. Credo che mister Sarri stia lavorando su questo, sicuramente non c'è l'assimilazione delle sue idee"