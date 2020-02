JUVENTUS RONALDO INTER LIONE / "Queste cose possono succedere, non siamo contenti della sconfitta di Lione, ma giocheremo il ritorno in casa e siamo fiduciosi di poter cambiare il risultato e qualificarci". Non nasconde la propria delusione Cristiano Ronaldo, ma il fuoriclasse portoghese si dice fiducioso sulla possibilità di passare il turno e sulle prossime gare.

Così il numero 7 dellaintervistato da 'Sky Sport': "Siamo arrabbiati ma siamo fiduciosi di poter ribaltare la situazione e passare il ritorno". Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, scout a Lisbona: tre nomi sul taccuino

Nessuna paura di uscire dalla Champions League: "Non abbiamo paura di uscire dalla Champions, è la compteizione più dura del calcio dove tutte le gare sono complicate. Non vedo l'ora di giocare il ritorno, sono fiducioso che passeremo il turno. Ma prima dobbiamo pensare alle prossime sfide e in particolare alla gara contro l'Inter. Siamo concentrati e determinati e ci stiamo focalizzando al massimo sulla prossima gara".