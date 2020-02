Milan-Genoa, emergenza Coronavirus: i rossoneri rimborsano i biglietti

MILAN GENOA CORONAVIRUS RIMBORSO BIGLIETTI / "A seguito delle disposizioni del Governo, della Lega Serie A e per la straordinarietà dell'emergenza Coronavirus, che hanno condotto alla disputa di Milan-Genoa a porte chiuse, è stato deciso il rimborso dei biglietti acquistati e sono state definite le procedure.

La Società, attesa la situazione eccezionale, ha deciso in quest'occasione di rimborsare anche i tifosi in possesso di un abbonamento o di un pacchetto partite". Recita il comunicato del Milan, in vista della partita di domenica prossima. Per conoscere in dettaglio le varie modalità per il rimborso dei biglietti visitate il sito ufficiale AcMilan.com. Il club rossonero ha comunicato, inoltre, "che gli accessi relativi a personale qualificato, operatori e media saranno limitati allo stretto necessario per garantire adeguata efficienza e copertura mediatica".