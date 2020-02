INTER GETAFE SIVIGLIA ROMA SPAGNA GIORNALI / Doppio incrocio italo-spagnolo negli ottavi di finale di EuropaLeague.

L'di Antonio, dopo aver eliminato il, se la dovrà contro il; ladi Fonseca, battuto il Gent, invece, sfiderà ildell'ex milanista Suso.

Un sorteggio non proprio fortunato: è questo che si evince dai titoli dei principali quotidiani online spagnoli, che non snobbano dunque le avversarie italiane per le loro squadre.

MARCA

Alle spagnole due delle più difficili

AS

Incroci molto complicati per le due squadre spagnole rimaste in competizione.

Mundo Deportivo

Doppio duello ispanico-italico!

El PAIS

Duelli di livello per le spagnole rimaste in gara nella seconda competizione continentale