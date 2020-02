Calciomercato Milan, futuro Thiago Silva: novità dal Brasile

CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA / Futuro tutto da scrivere per Thiago Silva. Il difensore brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il calciatore non ha mai nascosto la volontà di voler continuare a giocare con la maglia del Psg ma da Parigi non sono ancora arrivati segnali chiari. Nel frattempo le voci che lo vogliono di ritorno al Milan stanno circolando sempre con maggiore insistenza e l'agente nei giorni scorsi ha strizzato l'occhio alla società rossonera.

La priorità, come detto, per Thiago Silva resta il Psg ma il rinnovo è alquanto complicato. Dal Brasile arrivano comunque delle novità, con Leonardo - stando a quanto riportato da 'UOL Sport' - disposto a rinnovare il contratto del difensore ma a cifre completamente diverse rispetto a quelle percepite fino a questo momento. Silva guadagna, infatti, 18 milioni di euro lordi a stagione, troppi per le casse del Psg.

Psg, Koulibaly compra casa a Parigi

Va capito adesso se questa presunta apertura basterà ad avvicinare le parti: l'ex Milan pretenderebbe, inoltre, un contratto di almeno due anni; l'obiettivo, infatti, è quello di arrivare al massimo della forma ai prossimi Mondiali.

Se dal Brasile arriva una sorta di apertura, dalla Francia la notizia giunta ieri sembra chiudere totalmente ad un futuro in maglia Psg per Thiago Silva. Il primo nome sulla lista della spera di Leonardo per sostituire il brasiliano, il napoletano Koulibaly avrebbe infatti acquistato una casa a Parigi da 4 milioni di euro. Un segnale chiaro che sembra spingere Thiago lontano dalla Francia.

