EUROPA LEAGUE SIVIGLIA ROMA ZUBIRIA / "Il ritorno in casa sarà un vantaggio". Zubiria guarda con ottimismo al sorteggio degli ottavi di Europa League che ha accoppiato la Roma al Siviglia dell'ex Ds Monchi. "Lui è un grandissimo professionista, abbiamo un ottimo rapporto. Appena finisco qui gli manderò sicuramente un messaggio - ha aggiunto ai microfoni di 'Sky Sport' lo Chief Global Sport Officer del club giallorosso - Saremo comunque pronti ad affrontare quella che è una grandissima squadra.

Vogliamo arrivare fino in fondo e per questo non vediamo l'ora di affrontare questa doppia sfida. Pregi e difetti del Siviglia? Potrei dirne qualcuno perché lì conosco da una vita, ma ho grande rispetto per i tifosi, Monchi e per quanto hanno fatto in Europa nel corso di questi anni". Ex sono presenti anche nella Roma, vedie Diego, che coiRojiblancos' hanno vinto rispettivamente due e una Europa League.

