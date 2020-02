Napoli-Torino, da Lozano a Ghoulam: Gattuso fa chiarezza

NAPOLI TORINO CONFERENZA GATTUSO / Il Napoli di Gennaro Gattuso ripartirà domani sera in Serie A dall'anticipo del sabato contro il Torino. Lo stesso tecnico azzurro ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Domani giochiamo contro una squadra fisicamente molto forte. Dobbiamo scendere in campo con i giocatori al 100% della forma. La squadra era molto stanca, ieri abbiamo lavorato in palestra per farli recuperare, oggi prepararemo la partita, domani chi scenderà in campo deve stare al 100% mentalmente e fisicamente". Su Milik: "Arek è molto bravo a legare i reparti. Ha una grande classe potrà darci una mano. Bisogna capire bene cosa fare in campo. Siamo pericolosi quando prepariamo l’azione offensiva con pazienza. Il Torino è una squadra di valore composta da giocatori importanti.

Dobbiamo giocare con la giusta concentrazione”.

DA LOZANO A MERET - "So che ho a disposizione dei giocatori importanti, ma faccio delle scelte per quelli funzionali. Lozano e Meret fortissimi, ma per come voglio giocare io... ci ho parlato con Lozano, può giocare esterno, ma può garantirmi una fase difensiva? Oppure metto lui o la squadra in difficoltà? Io ragiono così, a livello aziendale non mi sto comportando bene, ma schiero giocatori funzionali e devo spiegarglielo. Fa male vedere Lozano in tribuna, ma devo fare delle scelte, poi tutti dovranno farsi trovare pronti. Lobotka? Vediamo, valutiamo oggi anche i test e vediamo chi ha recuperato e chi no".

GHOULAM -"Sta dando continuità, sono contento del suo impegno in allenamento. Koulibaly ha iniziato a correre, prossima settimana lo valutiamo".

CRESCITA - "Questa è una squadra di grande qualità. I ragazzi hanno capito in che direzione andare ma dobbiamo continuare a lavorare. Domani è la partita perfetta per capire se siamo guariti oppure no. Dobbiamo fare una grande partita contro un Torino pericoloso. Tutti i giocatori mi stanno dando tanto, oggi dobbiamo guardare tutti nella stessa direzione”