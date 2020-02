LAZIO-BOLOGNA DIRETTA SERIE A LIVE TEMPO REALE CRONACA INZAGHI MIHAJLOVIC IMMOBILE - In un momento in cui l'Italia è in apprensione per il coronavirus, si cerca di tornare alla normalità. Scendono in campo, per il primo anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, Lazio-Bologna. I lanciatissimi biancocelesti di Simone Inzaghi, secondi in classifica ad un solo punto dalla capolista Juventus, sono reduci dalla vittoria sul campo del Genoa, la terza consecutiva. Di contro, i rossoblu del grande ex Sinisa Mihajlovic arrivano all'appuntamento dopo il pareggio interno contro l'Udinese.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-BOLOGNA

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di Roma.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 60 punti; Lazio 59; Inter* 54; Atalanta* 45; Roma 42; Napoli e Milan 36; Verona* e Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo* e Fiorentina 29; Torino* e Udinese 27; Lecce 25; Sampdoria* 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15

*una partita in meno