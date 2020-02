CALCIOMERCATO GENT ROMA / Tanti gli scout, anche di grandi e grandissimi club presenti ieri sugli spalti della 'Ghelamco Arena' dove è andato in scena il match Gent-Roma valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Nel mirino i giocatori della formazione belga, su tutti il canadese Jonathan che tanto piace anche all'Inter , ma anche quelli della formazione diche ha staccato il pass per gli ottavi.

Chelsea e Tottenham, ma anche lo stesso Manchester United (proprietario del suo cartellino) potrebbero aver tenuto d'occhio Chris Smalling, i 'Blues' e gli 'Spurs' magari pure Cristante, Mancini e Justin Kluivert, quest'ultimo nel mirino di Mourinho ai tempi in cui il portoghese guidava i 'Red Devils'. Chelsea, Tottenham e United, così come Leicester, Borussia Dortmund e Schalke 04 potevano avere come obiettivo anche Cengiz Under, che però è rimasto in panchina per tutto il tempo. Le due compagni tedesche, oltre al Siviglia dell'ex Monchi e alle altre due inglesi Wolverhampton e Aston Villa, potrebbero infine aver guardato con interesse anche la prestazione di Jordan Vereout.

