Emergenza Coronavirus, sospeso il campionato in Svizzera

EMERGENZA CORONAVIRUS CAMPIONATO SVIZZERO / L'emergenza legata al Coronavirus sta tenendo in scacco l'Italia e pian piano ha raggiunto anche il mondo del calcio e dello sport in generale. In Serie A diverse le gare da giocare a porte chiuse, mentre in Svizzera la Lega Calcio elvetica ha addirittura deciso di rinviare tutte le partite del weekend dopo che il Governo ha scelto di vietare tutti gli eventi con più di 1000 persone.

Campionato dunque sospeso per il Coronavius come confermato anche da un comunicato ufficiale: "Il Consiglio federale ha informato la popolazione in una conferenza stampa oggi che tutti gli eventi con più di 1.000 persone sono ora vietati almeno fino al 15 marzo 2020. L'SFL dimostra la comprension e annulla tutte le partite del 24° round dell'attuale campionato. Le cinque partite della Raiffeisen Super League e della Brack.ch Challenge League, in programma da venerdì a domenica, sono rinviate a tempo indeterminato". Tutte le news di calciomercato e non solo:

