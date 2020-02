CALCIOMERCATO INTER NAPOLI REAL MADRID SKRINIAR KOULIBALY / Il Real Madrid vive un momento complicato dopo gli ultimi risultati negativi in campionato con annesso sorpasso del Barcellona, e soprattutto in seguito al KO in Champions contro il Manchester City. Una sconfitta quella al cospetto della truppa di Guardiola che ha messo a nudo i limiti della squadra di Zidane, che per il ritorno dovrà anche fare a meno del capitano Sergio Ramos. Il leader difensivo dei 'blancos' ha palesato qualche scricchiolio, motivo per cui Florentino Perez inizia già a pensare al futuro puntando un paio di nomi di rilievo. Secondo quanto riferito da 'El Desmarque', il presidente non distoglie gli occhi dal Parigi Saint-Germain mettendo l'ex romanista Marquinhos nel mirino. Zidane però dal canto suo avrebbe altri due profili nel suo elenco dei preferiti e conducono a Inter e Napoli.

Calciomercato Inter e Napoli, Real su Skriniar e Koulibaly

Stando a quanto sottolinea la testata iberica, il Real Madrid avrebbe adocchiato anche Koulibaly e Skriniar. Il forte senegalese era già stato accostato ai 'blancos' in passato e a 29 anni potrebbe rappresentare il profilo giusto per talento ed esperienza da inserire nella retroguardia. Il numero 26 del Napoli garantirebbe infatti sin da subito un rendimento di alto livello nonostante i recenti acciacchi. Profilo con caratteristiche leggermente differenti quello dell'interista Skriniar che rispetto al collega porterebbe meno fisicità ma più calma. Inter e Napoli sono dunque avvisato: pericolo Real.

