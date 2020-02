DIRETTA Emergenza Coronavirus, Youth League rinviata per le italiane | Campionato fermo in Svizzera

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS CONTAGI GOVERNO / L'emergenza legata al Coronavirus non accenna a fermarsi. Continua a salire senza sosta il bilancio dei contagi in Italia per una situazione che sta condizionando il paese. Sono addirittura più di 650 i casi positivi al coronavirus registrati in Italia, 282 dei quali già confermati dall'Iss, in 12 regioni.

17 i decessi, mentre 45 i guariti.

LIVE

13.50 - Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la UEFA ha annunciato il rinvio di Inter-Rennes e Atalanta-Olympique Lione, valide per gli ottavi di finale di Youth League.

12.45 - In Svizzera la Lega Calcio elvetica ha deciso di rinviare tutte le partite del weekend dopo che il Governo ha scelto di vietare tutti gli eventi con più di 1000 persone.

11.30 - Salgono a 17 i contagi da coronavirus accertati nel Regno Unito con infezioni anche in Galles e Irlanda del Nord.

11.00 - L'Istituto superiore di sanità, tramite una comunicazione formale, ha confermato i tre casi di positività in Campania.

10.00 - Giovanni Malagò, presidente del 'Coni', è intervenuto per fare il punto sul momento di crisi.

9.30 - La Corea del Sud ha registrato 315 ulteriori casi di coronavirus come evidenziato dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc).

8.30 - Il bollettino medico dell'emergenza Coronavirus fa registrare 652 persone positive: Lombardia (403 e 14 morti), Veneto ( 111 e 2 morti), Emilia Romagna (97 e 1 morto), Liguria (19) Sicilia (4), Lazio, Campania e Marche (3), Toscana e Piemonte (2), Alto Adige, Abruzzo e Puglia (1).