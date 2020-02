DIRETTA Emergenza Coronavirus, parla Malagò | Tre casi confermati anche in Campania

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS CONTAGI GOVERNO / L'emergenza legata al Coronavirus non accenna a fermarsi. Continua a salire senza sosta il bilancio dei contagi in Italia per una situazione che sta condizionando il paese. Sono addirittura più di 650 i casi positivi al coronavirus registrati in Italia, 282 dei quali già confermati dall'Iss, in 12 regioni.

17 i decessi, mentre 45 i guariti.

LIVE

11.30 - Salgono a 17 i contagi da coronavirus accertati nel Regno Unito con infezioni anche in Galles e Irlanda del Nord.

11.00 - L'Istituto superiore di sanità, tramite una comunicazione formale, ha confermato i tre casi di positività in Campania.

10.00 - Giovanni Malagò, presidente del 'Coni', è intervenuto per fare il punto sul momento di crisi.

9.30 - La Corea del Sud ha registrato 315 ulteriori casi di coronavirus come evidenziato dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc).

8.30 - Il bollettino medico dell'emergenza Coronavirus fa registrare 652 persone positive: Lombardia (403 e 14 morti), Veneto ( 111 e 2 morti), Emilia Romagna (97 e 1 morto), Liguria (19) Sicilia (4), Lazio, Campania e Marche (3), Toscana e Piemonte (2), Alto Adige, Abruzzo e Puglia (1).