JUVENTUS VAN BASTEN RONALDO MESSI MILAN / Duro attacco a Sacchi dell'ex milanista Marco Van Basten intervistasto dal 'Corriere della Sera'. L'ex leggenda rossonera ha però anche parlato del suo addio al calcio e della depressione: "Quella sera pensavo soltanto che la mia vita era stata il calcio. Adesso era diventata una fogna. Avevo solo 31 anni, non giocavo più da due. Avevo il fegato a pezzi per gli antidolorifici. Avevo un dolore pazzesco a quella caviglia maledetta. Ero disperato. Depresso? Dopo, quando ne sono uscito, ho capito di aver vissuto qualcosa di simile alla depressione. All’epoca non capivo. Ero troppo concentrato sul mio stare male. Mi chiedevo perché questa sofferenza dovesse toccare proprio a me. Non ho mai trovato una risposta. Ho smesso quando ho passato i quarant’anni, ovvero l’età in cui tutti smettono di giocare.

Fino a quel momento non c’è stata una mattina in cui non abbia pensato a quel che avrebbe potuto essere". Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Milan, Van Basten duro su Sacchi: ''Le sue vittorie merito dei giocatori. Una volta gli dissi...''

Sul confronto tra Messi e Ronaldo non ha dubbi: "Ronaldo è un grande giocatore. Ma chi sostiene che sia più forte di Messi non capisce di calcio oppure è in malafede. Messi è unico. Inimitabile e irripetibile. Come lui, uno ogni cinquant’anni. Da bambino è caduto nella pentola del genio calcistico".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Messi insieme | Clamorosa conferma!

Calciomercato Milan, Hernandez e Rebic: tesoro da 90 milioni!