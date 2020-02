Calciomercato Juventus, scout a Lisbona: tre nomi sul taccuino

CALCIOMERCATO JUVENTUS DIAS GRIMALDO - Scout Juventus in missione a Lisbona. Come rivelato dal portale 'PortuGoal', infatti, ieri sera c'erano anche gli osservatori della 'Vecchia Signora' sugli spalti dello stadio 'Da Luz' per assistere alla gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Benfica e Shakhtar Donetsk finita 3-3.

Due gli obiettivi primari dei bianconeri tra i padroni di casa: il difensore centrale lusitano Ruben, grande protagonista con un gol e un autogol, ed il terzino sinistro spagnolo Alex. Sul taccuino della Juve, tuttavia, c'è anche il giovane attaccante brasiliano classe 2000, subentrato nell'ultima mezzora nella formazione ucraina.

