Calciomercato, ultimatum a Zidane! Juventus alla finestra

CALCIOMERCATO REAL ZIDANE JUVENTUS - La sconfitta interna 1-2 contro il Manchester City ha tremendamente complicato il cammino del Real Madrid in Champions League. A meno di una clamorosa rimonta in terra inglese, le 'Merengues' sono fuori dalla più importante manifestazione europea.

A rischiare di più come sempre in questi casi è l'allenatore, peraltro reduce anche da un pareggio ed una sconfitta in campionato che sono costati la vetta in classifica nella

Secondo i media spagnoli, il presidente Florentino Perez avrebbe dato un ultimatum a Zinedine Zidane: in caso di sconfitta domenica nel Clasico contro il Barcellona, sarà esonero. La Juventus vigila la situazione: difficile che il tecnico francese possa sbarcare subito a Torino al posto di Sarri, ma qualora dovesse maturare l'addio, Zizou diventerebbe il favorito per la prossima stagione.

