Juventus, screzio tra Bonucci e Matuidi: il retroscena

JUVENTUS BONUCCI MATUIDI - Nulla è compromesso. La Juventus è uscita sconfitta nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, ma al ritorno i bianconeri hanno la possibilità di ribaltare la situazione ed evitare la crisi.

Che nello spogliatoio non ci sia molta serenità, tuttavia, lo si è capito nei minuti che hanno preceduto il calcio d'inizio della sfida del 'Parc OL', quando è andato in scena lo screzio tra il capitano Leonardoed il centrocampista Blaise

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ESCLUSIVO Venerato: "La verità su Guardiola e i primi due obiettivi bianconeri"

Il 'Corriere di Torino' oggi in edicola svela i retroscena dell'alterco tra i due giocatori della Juve. Tutto era iniziato la mattina del match, quando nella riunione tecnica Matuidi ha scoperto che sarebbe andato in panchina, perdendo ancora una volta il ballottaggio con il connazionale Rabiot. La scelta di Sarri non sarebbe stata digerita dall'esperto mediano francese, il quale avrebbe palesato il suo malcontento di fronte ai compagni di squadra. E' la storia del Paris Saint-Germain che si ripete: Matuidi non ne può più.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ESCLUSIVO Di Marzio: "Ingiusto rimpiangere Allegri, Sarri merita tempo"