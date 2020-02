CALCIOMERCATO ROMA FRIEDKIN / Si preannuncia quella di oggi una giornata importantissima in casa Roma. All'indomani della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, nelle prossime ore verrà stilato la bozza d'accordo per il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin.

Mentre la squadra giallorossa di Fonseca era impegnata in campo contro il Gent, la trattativa è andata avanti tra scambi di documenti e informazioni. Una volta terminato l'esame legale dei conti, i tempi per il cosidetto closing saranno più brevi: entro il mese di aprile Firedkin entrerà in possesso del club. Il signing, la firma sull'accordo preliminare, potrebbe arrivare già stanotte a mercati chiusi con l'ultimo Consiglio d'amministrazione dell'epoca Pallotta che verrà svolto nel pomeriggio.

