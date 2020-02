CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK / Oggi Arkadiusz Milik compie 26 anni. Il centravanti polacco del Napoli, complice l'infortunio rimediato da Mertens nella sfida di Champions League contro il Barcellona, tornerà al centro dell'attacco azzurro e cercherà di festeggiare al meglio il proprio compleanno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il futuro però è tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', non è stata ancora raggiunta un'intesa per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021, e la trattativa sembra proprio non essere ancora decollata.

I colloqui tra le arti si sono arenati sulla clausola rescissoria, non gradita a, e sull'ingaggio. Lo scenario più plausibile è che l'exa fine stagione il finisca sul mercato, visto che il Napoli non ha intenzione di perdere a parametro zero un calciatore acquistato a soli 22 anni dall’Ajax per ben 33 milioni di euro.

