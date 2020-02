CALCIOMERCATO MILAN KESSIE / Al centro di molteplici indiscrezioni nel calciomercato invernale, alcune delle quali lo volevano all'Inter, Franck Kessie è rimasto al Milan. Buone sono le sue recenti prestazioni, che stanno aiutando i rossoneri nella lotta per un piazzamento europeo.

Voci di corridoio, riporta 'Tuttosport', direbbero che la mancata cessione di Kessie a gennaio non sia stata ben digerita dalla proprietà, in quanto il rapporto tra ammortamento e stipendio era considerato iniquo rispetto alle prestazioni sul campo. Così, a prescindere da chi farà il mercato del Milan la prossima estate, l'ivoriano potrebbe essere uno dei pezzi con i quali provare a fare cassa. Per lui, del resto, persisono gli interessi dalla Premier League, ma servirà un’offerta importante (almeno 28 milioni) per poterlo trattare seriamente.

