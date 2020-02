CALCIOMERCATO MILAN REBIC HERNANDEZ / Ibrahimovic ma non solo. Il Milan di Stefano Pioli è anche Hernandez-Rebic dipendente. Le statistiche parlano chiaro: il croato, con 7 centri stagionali di cui 6 in campionato, e il francese, con 6 reti stagionali, sono al comando della classifica marcatori rossonera.

L'ex sta vivendo un periodo magico dopo un inizio di stagione difficile, l'ex invece si è imposto sin da subito sulla corsia laterale sinistra diventando un punto di riferimento dell'undici titolare.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' ora il Milan si ritrova tra le mani un tesoro tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Hernandez piace a diverse big europee ma è blindato da un contratto fino al 2024 e Boban e Maldini sono pronti a respingere gli eventuali assalti estivi delle big europee. Rebic, in prestito dall'Eintracht, va invece acquistato definitivamente in tempi brevi, anche per anticipare le mosse degli altri club che metteranno gli occhi su Rebic. I tedeschi ora lo valutano 40 milioni.

