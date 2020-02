CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO / Lazio, Juventus, Inter e Barcellona: tre vittorie e un pareggio. Gennaro Gattuso sta convincendo l'ambiente napoletano a suon di successi e prestazioni esaltanti, frutto di acume tattico, grinta e lavoro. Tanto lavoro. Il suo metodo ha portato lentamente il Napoli fuori dalla grave crisi di fine 2019-inizio 2020.

A prescindere da come si concluderà questa stagione, riporta 'Tuttosport', la dirigenza azzurra starebbe maturando la convinzione che il lavoro di 'Ringhio Star' dovrebbe proseguire anche negli anni a venire. Al presidente De Laurentiis sarebbe piaciuto, infatti, il suo pugno duro in allenamento e l'elasticità tattica dimostrata finora. Anche Gattuso, dal canto suo, sembra voglioso di proseguire la sua avventura all'ombra del Vesuvio, come ha fatto intendere più volte nelle scorse settimane.

