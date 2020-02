INTER HANDANOVIC INFORTUNIO JUVENTUS / Samir Handanovic è pronto a tornare a difendere la porta dell'Inter: il capitano nerazzurro tornerà a completa disposizione di Conte proprio al ridosso della sfida scudetto in programma contro la Juventus domenica sera a Torino. Il portiere sloveno tornerà in campo dopo essere rimasto ai box per infortunio a causa di un infrazione alla mano sinistra: la sua assenza in certi versi si è fatta sentire con Padelli che in alcune circostanze ha dimostrato di non essere all'altezza del suo collega. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi Handanovic tornerà finalmente a parare.

Dopo la conferma diarrivata nel pre partita di, è arrivato anche il via libero dello staff medico: il controllo a cui il portiere si è sottoposto ieri ha dato esito positivo. Tra l’allenamento di oggi e la certezza totale del rientro a Torino, bisognerà ovviamente fare i conti la risposta dello stesso capitano alle sollecitazioni della mano infortunata. Se tutto andrà come previsto, Handanovic tornerà a difendere i pali nella partita più importante. Lo sloveno sarà l’unico degli infortunati a rientrare: nulla da fare per, per loro Conte deve ancora pazientare.

