Calciomercato Juventus, rabbia Agnelli | Decisione presa su Sarri!

CALCIOMERCATO JUVENTUS AGNELLI SARRI / Tempo di riflessioni in casa Juventus dopo il recente periodo negativo, che ha avuto il suo punto più dolente nella sconfitta di mercoledì sera contro il Lione. Al centro dell'attenzione c'è il lavoro di Sarri e quello della squadra, apparsa deconcentrata e demotivata nell'importante appuntamento europeo. Così, altre novità e retroscena giungono sulla reazione dei vertici societari dopo la sconfitta in terra francese: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, decisione presa su Sarri: le ultime

Da Agnelli a Nedved: i vertici della Juventus, riporta 'Tuttosport', sarebbero apparsi delusi e arrabbiati dopo Lione.

Le riflessioni avrebbero riguardato più l’atteggiamento della squadra che quello di Sarri, per il quale è stata confermata la massima fiducia. Il presidente Agnelli sarebbe infatti propenso a valutare l'operato del toscano a fine stagione, come sua consuetudine. Tuttavia, riporta la 'Gazzetta dello Sport', bisogna chiedersi se la conferma del presidente avverrà anche dopo le prossime tre settimane, quando sono previsti appuntamenti decisivi contro(lotta scudetto),(semifinale di Coppa Italia) e Lione (ritorno degli ottavi di Champions). L'eventuale mancato passaggio del turno nella competizione europea potrebbe quindi costare caro all'ex

