Juventus, l’autocritica di Rabiot: "Così non è sufficiente, dobbiamo far meglio"

JUVENTUS LIONE RABIOT / Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha analizzato il momento dei bianconeri dopo la sconfitta col Lione in Champions League.

Queste le sue dichiarazioni a 'Sky Sport': "La partita dei francesi non mi ha sorpreso, li conosco e so che nei grandi appuntamenti sa sfoderare grandi prestazioni, poi è difficile giocare in questo stadio".

Juventus, Rabiot sul momento bianconero

Il centrocampista, inoltre, ha parlato dei difetti della Vecchia Signora in questa fase: “Ci restano i 90 minuti del match di ritorno e possiamo migliorare tanto. Dobbiamo giocare a due tocchi e cercare gli attaccanti in profondità, far meglio: così non è sufficiente”.

