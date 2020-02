Juventus-Inter, che succede con i rimborsi? Annuncio bianconero

p>JUVENTUS INTER RIMBORSI /come ormai noto, si giocherà a porte chiuse e i tifosi in possesso di un regolare tagliando per la sfida scudetto si interrogano: cosa accadrà ora? In teoria, il club bianconero non prevede un rimborso per situazioni di questo tipo, ma oggi la società, nel comunicato che annunciava la scelta della, ha annunciato nuove iniziative che saranno illustrate nei prossimi giorni: "Ferma restando la validità delle previsioni che disciplinano l’acquisto dei titoli di accesso la società – vista la peculiarità della situazione nazionale - sta valutando iniziative a favore degli acquirenti degli stessi".

