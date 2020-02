JUVENTUS INTER CONTE SKY / Siparietto piuttosto polemico a 'Sky Sport', con Antonio Conte protagonista. Il tecnico dell'Inter, in chiusura di intervista al termine della gara contro il Ludogorets, non ha replicato alle domande su Juventus-Inter, sfida del prossimo turno di campionato in cui l'allenatore nerazzurro sfiderà il suo passato. In particolare, dallo studio gli è stato chiesto un parere sulle parole del presidente bianconero Agnelli e Conte si è tolto l'auricolare, salutando bruscamente gli intervistatori.

In precedenza, aveva dichiarato sulla gara di stasera: "Atmosfera particolare, mi era già capitato con la Nazionale. E' sicuramente strano e non è semplice, all'inizio può sembrare un allenamento ma non è così.

I ragazzi sono stati bravi ad avere l'approccio giusto, abbiamo messo le cose in chiaro prendendoci questa qualificazione. In queste due partite abbiamo fatto delle rotazioni, c'era qualcuno che aveva bisogno di minutaggio.? C'è bisogno di lavorare. Il rinvio della gara con la Sampdoria ci ha dato la possibilità di provare cose nuove in allenamento.? E' una gara importante, ma solo alla fine di questo ciclo, alla sosta per le nazionali, capiremo quanto siamo distanti dal vincere e che strada di aspetta. Per quanto riguarda l', è chiaro che una squadra come l'Inter deve partire sempre puntando al massimo in ogni competizione. E' tanto che mancano dei trofei, vincere non è semplice. Cercheremo di fare più strada possibile, bisogna comunque fare esperienza per essere competitivi per vincere.