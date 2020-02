Europa League, i risultati: impresa Getafe, avanti United e Siviglia

EUROPA LEAGUE RISULTATI / In attesa della sfida tra Arsenal e Olympiakos, in questo momento ai supplementari sul risultato di 0-1. ecco i risultati dei match di Europa League in programma questa sera, validi per le gare di ritorno dei sedicesimi di finale.

In grassetto, le squadre qualificate agli ottavi, tra le quali spiccano il(che ha eliminato), lo(out il Benfica),

Ajax-Getafe 2-1

Benfica-Shakhtar 3-3

Celtic-Copenhagen 1-3

Inter-Ludogorets 2-1

Manchester United-Club Brugge 5-0

Siviglia-Cluj 0-0

