Roma, polemica sul calendario: ecco perché col Cagliari non si gioca di lunedì

ROMA CAGLIARI POLEMICA / La Roma, reduce dal pareggio in casa del Gent di questo pomeriggio valso la qualificazione agli ottavi di Europa League, domenica alle 18 giocherà a Cagliari, nella complessa trasferta della Sardegna Arena.

Una scelta di calendario che ha fatto infuriare il tecnico, che avrà pochissimo tempo per preparare la gara: il tecnico avrebbe voluto giocare di lunedì, ma la Roma era vincolata all'eventuale passaggio del turno in Coppa Italia, che avrebbe reso scomodo e complesso disputare una gara di Serie A al monday night, il cui slot era stato poi occupato dalla Lega con Sampdoria-Verona. Impossibile, per motivi di diritti televisivi, giocare due partite di lunedì: ecco il motivo che obbligherà i giallorossi a scendere in campo di domenica con i sardi.

