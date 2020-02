Juventus-Inter, si va verso le porte chiuse: gli aggiornamenti

JUVENTUS INTER PORTE CHIUSE / Giungono notizie negative per i tifosi di Juventus e Inter che volevano assistere alla supersfida scudetto in programma domenica sera. Secondo quanto svelato da 'Sky Sport', infatti, è terminata la riunione tra il presidente della regione Piemonte Cirio con prefetti, sindaci e presidenti delle province sull'emergenza coronavirus.

Non ci saranno spostamenti per il match tra bianconeri e nerazzurri, ma per ora sembra confermata la decisione di disputare la gara a porte chiuse, come annunciato nei giorni scorsi e nonostante in queste ore era filtrata la possibilità di aprire la partita al pubblico., prefetto di Torino, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' ha poi dichiarato: "Se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il decreto del Governo, Juve-Inter sarà giocata a porte chiuse come prevede quel decreto”.

