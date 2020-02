Juventus-Inter, le ultime su Handanovic: Conte spera

JUVENTUS INTER HANDANOVIC CONTE / Si avvicina il giorno di Juventus-Inter, sfida decisiva per la corsa scudetto. Corsa contro il tempo, tra i nerazzurri, per il recupero di Samir Handanovic, fuori da diverse settimane. Ci sono novità positive per Antonio Conte, che può sperare di avere a disposizione il capitano tra i pali. Come riportato da 'Sky Sport', infatti, i controlli medici effettuati quest'oggi sulla mano infortunata hanno dato esiti incoraggianti.

Handanovic da domani potrà riprendere ad allenarsi col pallone e dunque le possibilità di vederlo in campo aumentano sensibilmente.

