PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO GENT ROMA/ Alla Ghelamco Arena di Gand, va in scena la partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Gent e Roma. A passare in vantaggio è la squadra belga, cross di Bezus per David che insacca il gol dell'1-0. Immediata la rezione giallorossa con Mkhitaryan che serve d'esterno Kluivert, bravo di destro a superare Kaminski e fare 1-1. La migliore occasione della ripresa arriva al 64' con Odjija che al volo di destro sfiora il palo. Partita che termina 1-1 con i giallorossi che approda agli ottavi di finale e la squadra belga che esce a testa alta.

GENT

Kaminski 6- Non può nulla sul gol, non deve effettuare grandi parate

Castro-Montes 5.5- Si perde spesso Kluivert, non riesce a stare dietro alla sua velocità come in occasione del gol.

Plastun 6- Riesce a limitare molto bene Dzeko costringendolo ad abbassarsi molto per prendere palla. (dal 80' Niangbo S.V.)

Ngadeu 5.5- Si lascia infilare dal passaggio di Mkhitaryan per Kluivert, perde tutti i duelli con Dzeko

Mohammadi 6- Buona partita sulla corsia sinistra, limita molto Carles Perez

Kums 5.5- Fa fatica a centrocampo, si vede poco e solo per i falli

Owusu 5.5- Palla al piede perde spesso il pallone, in ripiegamento difensivo recupera spesso palla.

Odjidja 6.5- Ottima partita del capitano della squadra belga, sempre attivo e spesso pericoloso dal limite dell'area.

Bezus 6.5- Molto aggressivo e determinato, serve un assist preciso per David. (dal 65 Chakvetadze 6- Entra con molta personalità cercando molto di prendersi il pallone)

Depoitre 5.5- Non si rende mai pericoloso perdendo tutti i contrasti con Smalling. (dal 65' Kvilitaia 6- Si propone spesso cercando di crossare per i compagni)

David 7- Sicuramente un giocatore da tenere d'occhio, è il più pericolo dei suoi. Bravo ad inserirsi tra i difensori per segnare il gol del momentaneo vantaggio

All. Thorup 6- Un pareggio che non fa qualificare la sua squadra, ci provano fino all'ultimo senza far vedere la differenza tra le due squadre.

Una buona gara dei suoi.

ROMA

Lopez 6- Non può nulla sul gol, non deve effettuare grandi parate

Spinazzola 5- Non riesce a sovrapporsi spesso, molto male in occasione del gol del Gent dove non fa la diagonale e si lascia scappare David. (dal 66' Santon 6- Fa il suo coprendo bene sulla fascia destra e contenendo le avanzate sul suo lato)

Mancini 4.5- Mallissimo in chiusura in alcune occasioni, sopratutto sul gol di David dove se lo perde e va a vuoto di testa

Smalling 6.5- Sempre una sicurezza, chiude sempre benissimo dominando nei duelli fisici.

Kolarov 6.5- Sulla sua fascia si sovrappone spesso dettando il passaggio, sfortunato a colpire il palo ad inizio partita.

Veretout 5.5- Prende l'ammonizione nel primo tempo che oltre a fargli saltare l'andata degli ottavi lo condiziona per il resto della partita, spento.

Cristante 5.5- Molto bravo in fase di copertura, ma a volte i palloni recuperati li gestisce male

Perez 5- Non si vede mai, non riesce mai a rendersi pericoloso. (dal 83' Villar S.V.)

Mkhitaryan 7- Dopo l'ottima prestazione con il Lecce conferma il suo ottimo momento di forma questa sera, serve un grande assist d'esterno per il gol di Kluivert ed è uno dei più pericolosi

Kluivert 7- Con la sua velocità mette in difficoltà gli avversari, bravo ad essere freddo davanti la porta per il gol dell'1-1

Dzeko 5.5- Fatica molto davanti ed è costretto a scendere molto per giocare palla, mai pericoloso in area

All. Fonseca 6- La sua Roma conquista gli ottavi di finale con un solo tiro in porta, partita non giocata benissimo ma che alla fine assicura la cosa più importante, la qualificazione.

Arbitro: Sanchez 6- Buona gestione della partita e dei cartellni.

TABELLINO

GENT-ROMA 1-1

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun (dal 80' Niangbo), Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus ( dal 65' Chakvetadze); Depoitre (dal 65' Kvilitaia), David. A disposizione: Coosemans, Godeau, Lustig, Marreh. All. Thorup

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola (dal 66' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout (dal 78' Fazio), Cristante; Perez (dal 83' Villar), Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cetin, Santon, Under, Kalinic All. Fonseca

Arbitro: Jose Maria Sanchez (Spa)

Ammoniti: 27' Bezus, 42' Veretout, 50' Depoitre, 61' Spinazzola, 83' Kums, 92' Mohammadi

Espulsi:

Marcatori: 25' David, 29' Kluivert

Marco Deiana