INTER LUDOGORETS VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / L'Inter non brilla, ma riesce comunque a chiudere in vantagigo il primo tempo del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets nel deserto di San Siro (a porte chiuse per l'emergenza sul coronavirus). I bulgari partono bene e trovano la rete del vantaggio con una bella giocata di Cauly, che ai limiti del fallo aggira la guardia di Godin prima di battere Padelli. La squadra di Conte però ha il merito di reagire subito, trovando l'1-1 con un tiro-cross di Biraghi deviato da Terziev che beffa un impreparato Iliev. Nell'azione del primo gol nerazzurro decisiva la rifinitura di Eriksen, propositivo in mezzo al campo.

Nel recupero arriva anche il centro del solito, che grazie ad una fortunosa carambola firma il sorpasso.

INTER

Padelli 6

D'Ambrosio 6

Ranocchia 6

Godin 5

Moses 5,5

Barella 6

Borja Valero 5,5

Erksen 6,5

Biraghi 6

Lukaku 6,5

Sanchez 6

Allenatore: Conte 6

LUDOGORETS

Iliev 5

Cicinho 6,5

Grigore 6,5

Terziev 5,5

Nedyalkov 6

Dyakov 6

Badji 6,5

Cauly 7

Marcelinho 6,5

Wanderson 6

Keseru 6

Allenatore: Vrba 6

Arbitro: Siebert 5,5

TABELLINO

Inter-Ludogorets 2-1 - 26' - Cauly (L); 31' Biraghi; 48' Lukaku (and. 2-0)

Inter (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte. A disposizione: Stankovic, Vecino, Esposito, Skriniar, Brozovic, Candreva, Bastoni

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Dyakov, Badji; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Keseru. Allenatore: Vrba. A disposizione: Stoyanov, Tawatha, Biton, Swierczok, Tchibota, Ikoko, Moti

Arbitro: Siebert (Germania)

VAR: Dankert

Ammoniti: D'Ambrosio (I)

Espulsi:

Note: recupero 4'; spettatori: gara a porte chiuse