Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 26a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI 26ESIMA GIORNATA / Sarà un turno di Serie. A particolare per via dell'allerta Coronavirus. Tantissime partite verranno disputate a porte chiuse, in un clima alquanto surreale. La 26a giornata avrà così inizio sabato con Lazio-Bologna (ore 15.00) e proseguirà con Udinese-Fiorentina e Napoli-Torino. La domenica occhi puntati su Milan-Genoa (ore 12.30), Lecce-Atalanta (ore 15.00) e Cagliari-Roma (18.00), che precederanno il big match di Torino tra Juventus e Inter. La giornata di fantacalcio potrà essere calcolata solo al lunedì sera dopo Sampdoria-Verona. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 26a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Lazio-Bologna sabato ore 15

⚡Hot: Marusic sembra in buona forma. Palacio ci mette sempre la giusta esperienza

⛔Not: risparmiatevi di schierare Denswil

⚽Sorpresa: giusto puntare su Luiz Felipe

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswill; Poli, Schouten; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio.

Udinese-Fiorentina sabato ore 18

⚡Hot: De Paul in casa raramente sbaglia. Castrovilli sembra in grande forma

⛔Not: Lirola potrebbe soffrire

⚽Sorpresa: Okaka sta mettendo in mostra grandi giocate

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

Napoli-Torino sabato ore 20.45

⚡Hot: Maksimovic ha trovato la giusta continuità. Milik torna titolare, scommetteteci!

⛔Not: difficile trovare certezze nel Toro

⚽Sorpresa: Di Lorenzo ha ben figurato contro il Barcellona

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

Milan-Genoa domenica ore 12.30

⚡Hot: Ibrahimovic è sempre una certezza.

Schone può portare esperienza⛔Not: Masiello non sta convincendo⚽Sorpresa: Gabbia potrebbe anche trovare il primo bonusDonnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria.

Lecce-Atalanta domenica ore 15

⚡Hot: Gomez è un animale da trasferta, così come Freuler

⛔Not: Calderoni non ci entusiasma

⚽Sorpresa: Attenzione alla vena realizzativa di Mancosu

Lecce (4-2-3-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens: Gomez; Ilicic, Zapata.

Parma-Spal domenica ore 15.00

⚡Hot: Cornelius è pronto a far male. Kulusevski-Petagna promossi

⛔Not: Cionek a rischio malus

⚽Sorpresa: la classe di Castro può finalmente emergere

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

SPAL (4-4-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli, Valoti; Petagna, Di Francesco.

Sassuolo-Brescia domenica ore 15.00

⚡Hot: Boga è l'uomo in più! Sì a Caputo-Balotelli

⛔Not: Martella è quello che rischia di andare più in difficoltà

⚽Sorpresa: Stavolta può mettercela Cistana, la testa!

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Torregrossa, Balotelli.

Cagliari-Roma domenica ore 18.00

⚡Hot: Mkhitaryan è tornato decisivo! Joao Pedro e Dzeko per i bonus pesanti

⛔Not: Bruno Peres non ci convince, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Pau Lopez se amate il rischio, il malus può arrivare ma anche tante parate!

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Juventus-Inter domenica ore 20.45

⚡Hot: Pjanic-Cr7 per il riscatto! Sì a Brozovic!

⛔Not: Meglio lasciar fuori Milan Skriniar

⚽Sorpresa: Finalmente Lukaku, decisivo anche contro una big!

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Martinez.

Sampdoria-Verona lunedì ore 20.45

⚡Hot: Aggrappati a Quagliarella! Verre-Lazavic uomini fanta

⛔Not: Audero, il rischio imbarcata è troppo grosso

⚽Sorpresa: Tonelli può regalare la prima gioia

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio