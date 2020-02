p>GENT ROMA VERETOUT / Non ci sarà Jordannell'andata degli ottavi di finale di Europa League se ladovesse riuscire a qualificarsi: sul finire del primo tempo della gara contro ilil francese, già diffidato, si è fatto ammonire per un intervento a centrocampo e sarà quindi squalificato per un turno. I giallorossi hanno chiuso la prima frazione di gioco sull'1-1, punteggio che li qualificherebbe per il turno successivo. Un risultato rassicurante considerato che la squadra dia questo punto dovrebbe perdere con due gol di scarto per essere eliminata.