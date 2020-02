VENERATO JUVENTUS GUARDIOLA INZAGHI / Il periodo non è dei più felici, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni. Il tifo bianconero è deluso dalla Juventus targata Maurizio Sarri e confida nella prossima stagione, tra rivoluzioni in campo e sulla panchina. Per fare chiarezza sul futuro della 'Vecchia Signora', è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.itCiro Venerato, giornalista Rai, che da oltre dieci anni cura l’appuntamento fisso con le notizie di calciomercato alla Domenica Sportiva.

Guardiola-Juventus, Venerato: "Avrebbe più senso parlare di Inzaghi, c'è la stima di Paratici"

"Premettendo che non so se la Juventus finirà con il rimangiarsi le proprie idee e mandar via uno come Sarri a fine stagione - spiega Venerato - Avrebbe senso parlare più di SimoneInzaghi, che di Guardiola. Per me, Pep non lascerà il City e se lo farà non lo farà per la Juventus. Inzaghi, invece, può essere un profilo spendibile, proprio perché si avvicina molto per cultura ad Allegri. E poi, gode della stima di un suo concittadino come Paratici. D'altronde, anche la sua Lazio ha un’impostazione Italiana, non certo olandese. Detto ciò, Sarri per me merita un altro anno. Anche Guardiola e Klopp alla stagione di esordio con City e Liverpool non fecero benissimo.

Ebbero entrambi bisogno di tempo per comprendere quali giocatori trattenere o meno per costruire una rosa vincente".

"Personalmente, sono per la continuità - continua Venerato - Se sposi un progetto di un certo tipo, devi portarlo avanti, con tutti i pro e i contro. Quando dai i giocatori giusti a uno come Sarri, la storia insegna che i risultati li ha sempre ottenuti: con l’Empoli ha vinto la Serie B e fatto una grande Serie A, con il Napoli ha sfiorato lo Scudetto e ha reso immortale quell’organizzazione di gioco, e con il Chelsea ha portato a casa un’Europa League. E’ un tecnico che ottiene risultati, non certo uno fine a se stesso".

Calciomercato Juventus, Venerato: "Tonali e Pogba le priorità, ma occhio a Castrovili e Hysaj"

Infine, una panoramica anche sui nomi che possono scaldare il prossimo calciomercato della Juventus: "Aouar è un giocatore seguito da tanti top club, ma non so se anche la Juve sia su di lui - rivela Venerato - Tonali e Pogba, invece, sono due calciatori che la Juventus sta seguendo con grande attenzione. Per il regista del Brescia, i bianconeri proveranno a a battere la concorrenza dell'Inter, che resta forte sul giocatore. Dovesse restare Sarri, poi, occhio anche alla piste Castrovili e Hysaj, che sono due calciatori che piacciono molto al tecnico toscano e che gli potrebbero far comodo per il secondo anno juventino".

