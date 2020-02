CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA PARKER / Non ha dubbi Paul Parker, ex calciatore del Manchester United: Paul Pogba deve lasciare i 'Red Devils' e tornare alla Juventus. Intervistato dal 'Daily Mail', l'ex difensore spiega perché il centrocampista francese deve lasciare la squadra di Solskjaer: "Ha grandissime qualità ma porta troppa negatività. E' difficile che possa tornare ai suoi livelli: se uno vede Lukaku segnare senza sosta, non ha dubbi che andare via è stata la scelta giusta per lui. Stava influenzando negativamente tutto lo spogliatoio.

dice che la Juventus è la casa di Pogba: ha lasciato casa per un pacchetto vacanze che sta durando troppo però e ora ha nostalgia di casa. Questo è ciò che traspare da fuori". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione centrocampo: sfida totale al Psg

Queste le parole di Parker sul futuro di Pogba che ormai è lontano dal terreno di gioco da mesi: fuori da settembre a dicembre, dopo due apparizioni il 'Polpo' si è di nuovo fatto male ed è tornato in infermeria. Difficile pensare ad una sua permanenza al Manchester United con il Real Madrid, oltre alla Juventus, sulle sue tracce da tempo.