CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC ICARDI / Juventus che si lecca le ferite dopo il tonfo sul campo del Lione nel primo round degli ottavi di Champions League. Risultato ribaltabile al ritorno, ma servirà un'altra prestazione a Ronaldo e compagni rispetto alla scialba notte del 'Groupama Stadium'. Sul banco degli imputati c'è Maurizio Sarri, che fatica a sviluppare la propria filosofia di calcio sotto la Mole. Ma oltre al tecnico di Figline anche alcuni giocatori sono finiti sotto processo dopo la trasferta in terra francese. Clicca Qui per ulteriori aggiornamenti sul calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, già finita con Sarri | Soluzione drastica: ecco il nome per la panchina

Miralem Pjanic sta confermando di essere in un periodo negativo, con il bosniaco al rientro a Lione dopo aver saltato la gara con la Spal per infortunio. Momento poco brillante per l'ex Roma, dopo un incoraggiante inizio di stagione sotto la cura Sarri. I 'celeberrimi' 150 passaggi a partita sono diventati una chimera, con il numero 5 in netta difficoltà sul palcoscenico della Champions di fronte a giovani rampanti come Aourar e Bruno Guimaraes.

Calciomercato Juventus, Pjanic allontana il colpo Icardi

Pjanic non riesce ad illuminare la manovra della Juve come dovrebbe, rappresentando un problema anche sul fronte calciomercato in vista della prossima estate.

Il 29enne centrocampista potrebbe infatti perdere appeal e frenare le strategie della dirigenza della Continassa. Pjanic non è più un alfiere incedibile nelle idee di Paratici e Nedved, che per un'offerta intorno agli 80 milioni di euro deciderebbero di privarsi del giocare a giugno. Ma il rendimento attuale del bosniaco rischia di deprezzarne il cartellino, allontanando anche alcune pretendenti tra cui spicca il Paris Saint-Germain dell'estimatore Leonardo. Uno scenario che avrebbe dei risvolti sul mercato in entrata, bloccando ad esempio un ipotetico scambio per Icardi nel caso in cui i parigini riscattassero il centravanti dall'Inter. Inoltre, con la svalutazione o la mancata cessione di Pjanic, alla Juventus potrebbe mancare la liquidità necessaria per coprire i 70 milioni richiesti da Suning se il bomber argentino tornasse a Milano. Icardi resta in cima ai desideri di Paratici, con il CFO pronto a pianificare un nuovo assalto a fine stagione. Pjanic permettendo...

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Lione (quasi) fatale per Sarri. E i tifosi insorgono