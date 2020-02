VENERATO JUVENTUS SARRI / Il gioco latita e la sconfitta di Lione non fa che aggravare la situazione: Sarri è sulla graticola, almeno per il tifo bianconero, che a questo punto della stagione si attendeva una Juventus diversa. Per capire se ad oggi ci sono riflessioni sul futuro dell’ex tecnico napoletano, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.itCiro Venerato, giornalista Rai che cura l'appuntamento fisso con le notizie di calciomercato alla Domenica Sportiva.

Juventus, Venerato annuncia: "Sarri non rischia l'esonero"

"Sarri rischia? Tutti gli allenatori che non fanno risultato alla Juventus rischiano, lo dice la storia - spiega Venerato, che però aggiunge - Tuttavia, non credo rischi l'esonero nell’immediato: un ritorno di Allegri non sarebbe una mossa da Juventus. La Vecchia Signora andrà avanti con Sarri fino alla fine della stagione. Nedved e Paratici hanno scommesso su questo progetto e la vedo difficile che Agnelli vada a sminuire l’intuizione dei suoi collaboratori più fidati richiamando l’ex Allegri.

Laresta comunque in corsa per tutte le competizioni, ma alla luce di oggettive difficoltà di gioco, l’errore originale è stato un altro: quello di trapiantare la Juventus di Allegri nelle filosofie di Sarri".

"E' palese, comunque, che diversi giocatori non si adattino alle idee dell’ex tecnico del Napoli. Se ti affidi a lui, dovevi fare come fece Berlusconi con Sacchi - continua Venerato - rivoluzionando la rosa e assecondando le sue idee di gioco. Resta poco facile, però, snaturare una squadra che ha vinto otto scudetti con una certa mentalità. Alla Juventus c’era bisogno di giocare un altro calcio, ma non vedo giocatori con caratteristiche simili a quelli che aveva a disposizione nel Napoli. Quando prendi un allenatore come Sarri, prendi un’ideologia. La Juve deve essere conscia delle difficoltà che sta attraversando e comprendere poi quali giocatori trattenere, aggiungere o mettere da parte per la filosofia di Maurizio. Indifferentemente dal nome che portano".

