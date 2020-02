PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO GENT ROMA/ La prima frazione tra Gent e Roma termina 1-1. La prima grande occasione è per i giallorossi che al secondo minuto colpiscono il palo con un sinistro angolato di Kolarov. Al 25' arriva il vantaggio belga, cross di Bezus per David che si infila tra Mancini e Spinazzola ed insacca il gol dell'1-0. Immediata la rezione romanista con Mkhitaryan che serve ottimamente d'esterno Kluivert, che di destro supera Kaminski e pareggia i conti. Punteggio in parità dopo 45 minuti, che al momento qualificherebbe i giallorossi.

GENT

Kaminski 6

Castro-Montes 5.5

Plastun 6

Ngadeu 5.5

Mohammadi 6

Kums 5.5

Owusu 5.5

Odjidja 6

Bezus 6.5

Depoitre 6

David 7

All.

Thorup 6

ROMA

Lopez 6

Spinazzola 5

Mancini 4.5

Smalling 6

Kolarov 6.5

Veretout 5.5

Cristante 6

Perez 5.5

Mkhitaryan 7

Kluivert 7

Dzeko 6

All. Fonseca 6

Arbitro: Sanchez 6

TABELLINO

GENT-ROMA 1-1 (risultato parziale)

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus; Depoitre, David. A disposizione: Coosemans, Godeau, Lustig, Chakvetadze, Marreh, Niangobo, Kvilitaia. All. Thorup

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cetin, Santon, Fazio, Under, Villar, Kalinic All. Fonseca

Arbitro: Jose Maria Sanchez (Spa)

Ammoniti: 27' Bezus, 42' Veretout

Espulsi:

Marcatori: 25' David, 29' Kluivert

Marco Deiana