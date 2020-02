DI MARZIO SARRI ALLEGRI GATTUSO / Non sta avendo una vita facile Sarri alla Juventus: la sconfitta europea contro il Lione pesa e fa rumore, in quello che è un momento poco felice per i bianconeri, almeno dal punto di vista delle prestazioni. Attenzione, però: "Rimpiangere Allegri non sarebbe corretto - parola di chi il calcio lo conosce come le proprie tasche, rappresentando un’istituzione del nostro movimento dagli anni ’60 ai primi del nuovo millennio, come Gianni Di Marzio - Sarri ha bisogno di tempo per consentire alla Juventus di esprimere il proprio gioco". Questa la sua intervista in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione centrocampo: sfida totale al Psg

Juventus, Di Marzio: "Per Sarri difficile imporre il proprio gioco in un club pieno di campioni"

Sarri, adesso sta incontrando alcune difficoltà - spiega Gianni Di Marzio - "Mettere in pratica le sue filosofie in un club pieno di campioni è difficile. Ogni calciatore è un’azienda e ciascuno vuole mettere in mostra la propria idea di calcio. Ieri contro il Lione, è stato strano che alcuni giocatori non siano entrati in campo concentrati, non al 100% nel clima partita. Lo ha sottolineato anche Bonucci, ma come capitano e come compagno di squadra deve stare attento nel dire certe cose".

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, colpo Aouar: la conferma di Nedved

Eppure, per Gianni Di Marzio, i problemi della Juventus non risiedono nelle scelte fatte durante l’ultimo calciomercato: "E’ vero che Sarri ha a disposizione alcuni interpreti poco adatti al suo stile di gioco, ma hanno comunque preso giocatori di livello, per di più a parametro zero, come Rabiot e Ramsey.

Non è semplice costruire una squadra di calcio: non bastano le qualità individuali di un elemento, bisogna mettere insieme un gruppo di giocatori complementari e funzionali tra loro. E’ come quando si compra una bella cravatta, va capito poi con quale vestito abbinarla". Infine,esclude il pericolo esonero per"E perché dovrebbe rischiare?Laè in corsa in tutte e tre le competizioni. Poi vedremo fino a che punto andrà avanti in Europa, se arriverà a giocarsela alla pari con i top club, ma non credo che Sarri sia in bilico".

LEGGI ANCHE >>> Juventus, da Rabiot a Sarri fino alla società: Tacchinardi all'attacco!

Napoli, Gianni Di Marzio: Gattuso sta lavorando bene, ma ecco in cosa può migliorare

Infine, una parentesi anche sul Napoli, città e squadra sempre presente nel cuore di Gianni Di Marzio: "Gattuso ha messo le mani su questo gruppo e su questa squadra, in un momento dove tutti erano in difficoltà - spiega l’ex tecnico degli azzurri - Lo spogliatoio era diventato un po’ difficile da governare, ma Gattuso sta lavorando molto bene, ottenendo dei risultati buoni, pur non esprimendo un gioco spettacolare. Ha vinto contro la Juventus, contro la Lazio e contro l’Inter, mentre con le piccole ha avuto qualche difficoltà ed è lì che il suo Napoli può e deve migliorare. Con il Barcellona ha scelto di chiudersi dietro e fare una partita di contropiede, ed è riuscito a fare risultato, nonostante la mancanza in rosa di contropiedisti puri. Hanno giocato una partita attenta, dove hanno concesso poco ai catalani e chiudendo la gara anche con qualche rammarico, per un paio di occasioni sprecate. Detto ciò, rispetto molto Gattuso per i risultati che sta ottenendo e per il lavoro che sta svolgendo".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, già finita con Sarri | Soluzione drastica: ecco il nome per la panchina

Juventus-Inter, emergenza Coronavirus: le ultime sul giorno del match