CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY ZOUMA / Ancora fermo ai box per problemi fisici, Kalidou Koulibaly è destinato a lasciare Napoli al termine della stagione: la stagione azzurra del difensore senegalese sembra giunta agli sgoccioli e davanti ad un'offerta importante De Laurentiis è pronto a lasciarlo partire. Del resto la rivoluzione del prossimo anno già è iniziata a gennaio anche in difesa con l'acquisto dal Verona di Rrahmani e la trattativa per Kumbulla.

Per completare il pacchetto arretrato, soprattutto se dovesse non andare in porto il secondo affare con i veneti (l'albanese piace anche all'Inter), potrebbe prendere piede l'ipotesi Kurt Zouma. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Da tempo seguito dai partenopei, il 25enne difensore del Chelsea non rientra più nei piani di Frank Lampard: il manager inglese lo avrebbe inserito nella lista dei cedibili per l'estate, nonostante in questa stagione sia stato spesso impiegato dal primo minuto ma i 'Blues' hanno intenzione di cambiare molto per la prossima annata, con acquisti anche di spessore. Ecco allora che Zouma diventerebbe un nome spendibile anche per il mercato dei partenopei: per età e costo, il francese è un profilo che si sposa in pieno con il nuovo corso che potrebbe vedere ancora Gattuso in panchina. E chissà che, considerati i 'Blues' tra le pretendenti a Koulibaly, non possa nascere anche uno scambio con conguaglio economico a favore del Napoli.