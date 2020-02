BRESCIA LOPEZ BALOTELLI / Sette punti di distacco dalla zona salvezza: situazione complicata per il Brescia che da qualche settimana si è affidata in panchina a Diego Lopez. Per riuscire nell'impresa di conquistare la permanenza in Serie A, le Rondinelle hanno bisogno di tornare a fare punti e di ritrovare il miglior Mario Balotelli. Proprio di questo ha parlato a 'Sky' l'allenatore uruguaiano: "Il nostro problema più grande è la pesantezza della vittoria che non arriva.

Dobbiamo pensare alla prossima sfida: ilè una buona squadra con tanta qualità, ma sono convinto che possiamo conquistare dei punti".

Magari l'obiettivo sarà più semplice con un Balotelli in ottima forma: "Ho parlato spesso con lui: non vive una situazione facile, non ha mai lottato per la salvezza, ha sempre giocato per altri obiettivi con squadra di medio-alta classifica. Ricordiamoci però che non molte squadre possono contare su un giocatore importante come lui: non deve essere Mario soltanto ad aiutare la squadra, ma la squadra ad aiutare lui".