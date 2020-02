VALLADOLID RONALDO/ Intervenuto in una conferenza stampa a Città del Messico, Ronaldo 'Il Fenomeno' attualmente a capo del Valladolid, club spagnolo, ha parlato dello stress del lavoro manageriale: "Ciò che non ho sofferto da giocatore, lo sto accusando ora in questa nuova veste".

Ronaldo ha poi aggiunto: "Abbiamo una grande responsabilità, questa città vive di calcio. Lo scorso anno, andando in vacanza, ho scoperto dei valori molto alti di colesterolo e pressione, ho decisamente sofferto".