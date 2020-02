Manchester United, quella volta che Davies poteva arrivare 'quasi' gratis

MANCHESTER UNITED DAVIES BAYERN MONACO/ Stando a quanto riportato dal 'Times', Alphonso Davies, esterno classe 2000 del Bayern Monaco, avrebbe potuto vestire la maglia del Manchester United ora di Ole Gunnar Solskjaer, già nel 2017.

Il giocatore canadese, esploso in questa stagione, è entrato nel mirino di gran parte dei top club europei. Il Manchester United però, rivela il tabloid inglese, avrebbe potuto ottenere le sue prestazioni tre anni fa per una cifra appena inferiore ai due milioni e mezzo di euro: un'occasione sciupata per i Red Devils, l'ennesima di una serie di annate non particolarmente positive.