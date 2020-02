CALCIOMERCATO INTER VERTONGHEN / Rinforzare la difesa, magari anche dando un occhio al bilancio: in estate l'Inter continuerà l'opera di rafforzamento per garantire a Conte una squadra ancora più competitiva.

Marotta e Ausilio lavorano per aggiungere qualità ed esperienza alla retroguardia nerazzurra e il nome più 'caldo' sarebbe quello di Jan Vertonghen: già accostato a Inter, Juventus e Napoli nel mercato di gennaio, il 32enne difensore belga potrebbe arrivare in estate a parametro zero. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il calciatore è, infatti, in scadenza di contratto con il Tottenham e non si hanno novità sul fronte rinnovo: la sua permanenza alla corte di Mourinho è sempre meno probabile e così per lui si fa strada l'ipotesi di lasciare la Premier League per affrontare una nuova avventura. Come si legge sull'edizione online dell''Evening Standard', l'Inter è la squadra al momento più interessata ai servizi del 32enne belga e ci sarebbero già stati contatti tra le parti. Vertonghen a Milano potrebbe ritrovare il suo ex compagno di squadra Eriksen, arrivato in nerazzurro a gennaio per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro.