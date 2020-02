CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER JORGINHO / Anche se è uno dei titolari inamovibili del Chelsea di Lampard per Jorginho l'avventura in Premier League sembra essere giunta al capolinea: come si legge sul 'The Sun', infatti, il centrocampista italo-brasiliano è stato inserito dal manager Blues nella lista dei sacrificabili in vista della prossima stagione.

Arrivato daldue anni fa per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, Jorginho ha sempre giocato titolare, conprima e con Lampard poi, ma ora il tecnico inglese pensa ad una grande rivoluzione estiva che contemplerebbe anche la cessione del regista della Nazionale di Roberto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri rilancia: chiesti due grandi ex

Jorginho sarebbe il nome ideale per la Juventus nel caso in cui Maurizio Sarri dovesse riuscire a strappare la conferma: l'italo-brasiliano potrebbe essere l'uomo giusto sia per alternarsi con Pjanic nel ruolo di centrale nel centrocampo a tre, sia per sostituire il bosniaco in caso di una sua cessione estiva. Ma l'ex Napoli potrebbe rivelarsi un profilo adatto anche per l'Inter, soprattutto nel caso in cui Brozovic faccia le valigie: per fisicità Jorginho potrebbe non essere l'uomo ideale per il gioco di Conte ma all'ex ct della Nazionale farebbe comunque comodo un giocatore di ordine e inventiva, come lo è stato, ad esempio, Pirlo nei primi anni alla Juventus. Solo ipotesi al momento ma dovesse essere confermata la decisione di Lampard, Jorginho diventerebbe un boccone appetitoso anche per le big italiane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, per Jorginho è sfida con il Real: le ultime