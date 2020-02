DIRETTA INTER LUDOGORETS / A porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus, Inter-Ludogorets non nasconde particolari insidie per i nerazzurri dopo la vittoria per 2-0 nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Senza lo squalificato Lautaro Martinez, Antonio Conte si affiderà ancora una volta la turnover per preservare le energie in vista della sfida scudetto di domenica sera in casa della Juventus.

Calciomercato.it seguirà la partita di San Siro in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Barella, Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Alexis

Ludogorets(4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Badji, Dyakov; Wanderson, Marcelinho, Cauly; Keseru.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, annuncio di Fontana sull'ipotesi porte aperte

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, emergenza Coronavirus: la data del match