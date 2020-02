CORONAVIRUS PIANESE JUVENTUS / Allerta Juventus per il coronavirus: in attesa di capire quando e come si giocherà il big match con l'Inter, in programma da calendario domenica sera, i bianconeri prendono precauzioni visto il caso positivo in Serie C. Come comunicato dalla Regione Toscana c'è stato un nuovo caso sospetto "un ragazzo di 22 anni della provincia di Siena, giocatore della Pianese, che sabato scorso ha accusato i primi malesseri in albergo ad Alessandria. E' rientrato autonomamente a casa e mercoledì gli è stato fatto il tampone a domicilio. Ora è ricoverato all'ospedale delle Scotte, a Siena, in isolamento. È in buone condizioni di salute.

Gli stessi malesseri sarebbero stati accusati qualche giorno prima da un secondo giocatore della squadra, che l'azienda sta rintracciando".

La Juventus Under 23 lo scorso fine settimana ha giocato proprio contro la Pianese anche se il calciatore in questione non era né in campo, né in panchina: come riferisce la 'gazzetta.it', anche se nessuno dei ragazzi bianconeri ha avuto sintomi, la società ha deciso di aumentare le precauzioni, evitando che - come accade spesso - alcuni dei giovani della seconda squadra si allenino insieme alla rosa di Sarri. Un provvedimento favorito dal fatto che la società dispone di due centri sportivi diversi per le due squadre.